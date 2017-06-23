Путін завтра відвідає анексований Росією Крим і поїде в «Артек»

Президент Росії Володимир Путін 24 червня відвідає анексований Крим, зокрема дитячий центр «Артек». Про це повідомляє прес-служба Кремля.

«Візьме участь у церемонії відкриття сьомої зміни 2017 року, присвяченій найвідомішій відвідувачці «Артеку» в світі – американської школярці Саманті Сміт. Володимир Путін також ознайомиться з результатами реконструкції об’єктів інфраструктури табору, що проводиться з 2014 року, і огляне хід робіт з будівництва табору «Сонячний», – сказано в повідомленні.

Минулого разу російський президент Володимир Путін був з візитом в анексованому Криму у вересні минулого року. Разом з прем’єр-міністром Дмитром Медведєвим він провів в Керчі засідання Держради Росії з приводу розвитку транспортної інфраструктури.

Міністерство закордонних справ України направляло російському МЗС ноти протесту у зв’язку з візитом Володимира Путіна в Крим.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низкуекономічних санкцій. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».