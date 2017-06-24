Дорого та довго. До Криму на відпочинок | Крим.Реалії ТБ

Росіяни більше не хочуть їхати на відпочинок до анексованого Криму. Такі дані озвучили російські соціологи. Російський союз туріндустрії в свою чергу фіксує 30 відсоткове падіння обсягів продажу турів до Криму. Поміж причин розчарування відпочинком на півострові називають й складнощі з транспортним сполученням, і дорожнечу в Криму після російської окупації, і навіть банально холодну воду в Чорному морі. А ще - відкриття для росіян Туреччини з її сучасними та порівняно недорогими готелями. Втім, кримським чиновникам це не заважає рапортувати про нечувані успіхи. Та представляти нові забавки. Як дорого та довго добиратися до Криму круїзним лайнером, переробленим з автомобільного порому – про це у новому випуску програми «Крим.Реалії».