7 поліцейських постраждали через вибух у Маріуполі – Аброськін

Керівник поліції Донеччини В’ячеслав Аброськін повідомляє, що через вибух у Маріуполі постраждали 7 поліцейських.

«Сьогодні о 17.14 до колл-центру 102 головного управління поліції Донеччини надійшло повідомлення від невідомого, що в Маріуполі на Приморському бульварі пролунав вибух. Під час перевірки встановлено, що вибух дійсно мав місце на території непрацюючого санаторію, де розташовувався один з батальйонів поліції, що прибув до Маріуполя для здійснення охорони стратегічно важливих об’єктів міста. Семеро поліцейських отримали поранення різного ступеню важкості і перебувають у лікарні», – написав Аброськін ввечері 23 червня у Facebook.

«Попередньо можна сказати, що стався несанкціонований вибух гранати гранатомету», – додав він.

На місці вибуху працюють вибухотехники і слідчі.

Раніше у п’ятницю поліція Донецької області повідомила, що проводить розслідування за фактом вибуху на базі дислокації батальйону доданих сил поліції у Маріуполі.