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24 Червень 2017, Київ 09:58
Новини | Міжнародні

Саудівська Аравія заявила про зірваний напад на Велику мечеть у Мецці

Комплекс будівель Великої мечеті в Мецці здатен вмістити кілька мільйонів людей відразу, і його продовжують розширювати

У Саудівській Аравії повідомили, що поліція зірвала спробу нападу в найсвятішому місці ісламу, Великій мечеті в місті Мецці.

Як повідомило у п’ятницю Міністерство внутрішніх справ королівства, смертник із вибухівкою готувався здійснити «терористичний акт» у мечеті, де на завершення священного місяця рамадана збираються мільйони людей із усього світу. Але коли силовики оточили нападника в одному з будинків поруч із мечеттю, він підірвав себе. Внаслідок вибуху триповерховий будинок обвалився, потерпіли 11 людей, із них 5 працівників поліції, мовиться в повідомленні.

У заяві МВС, яку зачитали на державному телебаченні, також додали, що ще п’ять бойовиків затримали, серед них і одну жінку.

Минулого року на закінчення рамадана вибух влаштували біля ще одного з найсвятіших місць ісламу, Мечеті пророка в саудівському місті Медині. Тоді Центральне розвідувальне управління США заявило, що той напад мав ознаки причетності до нього екстремістського угруповання «Ісламська держава».

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