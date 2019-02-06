У центрі Стамбула обвалився восьмиповерховий житловий будинок, є жертви – відео

Ці кадри зафіксувала в середу камера зовнішнього спостереження в Стамбулі. З невідомої поки причини в районі Картал в азійській частині турецької столиці обвалився багатоповерховий житловий будинок. Відомо про шістьох врятованих і двох загиблих, щонайменше четверо залишаються під завалами. Одну жінку рятувальникам вдалося витягти на поверхню. Губернатор Стамбула Алі Ерлікая зазначив, що на першому поверсі будівлі розташовувалася нелегальна текстильна фабрика, а три верхніх поверхи були незаконною надбудовою. Він не став відповідати на запитання про можливе число жертв. Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відправив на місце трагедії міністрів внутрішніх справ і навколишнього середовища. За фактом обвалення порушено кримінальну справу. (Відео Reuters)