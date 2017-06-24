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24 Червень 2017, Київ 11:28
Новини | Міжнародні

Британія: в Лондоні евакуювали 800 квартир у висотках із міркувань безпеки

Згоріла висотка в Лондоні викликала занепокоєння щодо безпеки тисяч таких будинків

У Великій Британії місцева рада одного з районів на півночі міської агломерації Лондона вирішила евакуювати близько 800 помешкань у муніципальних висотних будинках із міркувань безпеки після пожежі минулого тижня в одному з таких будинків у Лондоні, внаслідок якої загинули 79 людей.

Як заявила у п’ятницю голова ради району Камден Джорджія Ґоулд, рішення евакуювати п’ять житлових будинків ухвалили за результатами інспекції, яка визначила, що безпека їхніх мешканців не гарантована.

Відселених людей просять пожити у друзів чи родичів, але обіцяють також надати тимчасове житло в разі потреби. Ремонт будинків має бути завершений протягом трьох-чотирьох тижнів.

Це перше таке рішення, ухвалене після пожежі в будівлі «Ґренфелл-тауер» 14 червня. Тим часом занепокоєння щодо пожежної безпеки мають нині мешканці тисяч висотних житлових будинків по всій Британії.

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