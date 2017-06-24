МЗС України висловило Москві протест через прибуття Путіна до окупованого Криму

Міністерство закордонних справ України заявило про «рішучий протест» у зв’язку з черговим неузгодженим з Україною приїздом російської делегації на чолі з президентом Російської Федерації Володимиром Путіним на тимчасово окуповану Російською Федерацією територію України – Автономну Республіку Крим.

«Українська сторона вважає згаданий візит та інші так звані «поїздки» російських посадовців до тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополь грубим порушенням державного суверенітету і територіальної цілісності України, цинічним і демонстративним нехтуванням російською стороною загальновизнаними нормами міжнародного права... а також зобов’язаннями за двосторонніми і багатосторонніми договорами, сторонами яких є Україна і Росія», – ідеться в коментарі.

«До МЗС Російської Федерації було надіслано ноту протесту», – додали в зовнішньополітичному відомстві України.

Президент Росії Володимир Путін 24 червня вкотре незаконно прибув до окупованого Криму без узгодження з владою України.

Цього разу головним моментом його відвідин є візит до дитячого табору «Артек», який незаконно конфіскувала Росія.

Міжнародний дитячий центр «Артек» як державне підприємство України 2007 року отримав статус центру під егідою ЮНЕСКО другої категорії.

Після захоплення Криму Росією новий «Артек» відкрили в Буковелі в Карпатах. Україна також закликала ЮНЕСКО засудити захоплення Росією кримського табору.