Понад 120 людей загинули в Пакистані внаслідок перекидання цистерни з паливом

Понад 120 людей загинули, десятки поранені 25 червня внаслідок перекидання на шосе в Пакистані цистерни з паливом і пожежі, яка розпочалася після цього. Цистерна перекинулася, коли водій втратив контроль над автомобілем на автомагістралі, розташованій на відстані близько 100 кілометрів на південний захід від міста Мултан.

Поліція намагалася оточити район розливу легкозаймистої речовини, але значна кількість місцевих жителів не дали цього зробити, намагаючись зібрати паливо. Невдовзі на місці аварії стався вибух.

У рятувальній службі провінції Пенджаб повідомили, що щонайменше 122 людини загинули, ще 76 поранені. Телеканал Geo TV цитує свідків, як кажуть, що частина людей курили, що могло спричинити пожежу.