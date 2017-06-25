У Ватикані прочани молилися за мир і єдність християн в Україні

У Ватикані в соборі Святого Петра понад 5 тисяч українських прочан молилися за мир та єдність православних і католиків в Україні. Віряни зібралися на урочисту літургію з нагоди 150-літнього ювілею канонізації святого Йосафата Кунцевича, який на межі XVI-XVII століть прославився пасторською діяльністю за єдність християн.

Божественну літургію за візантійським обрядом у головному католицькому храмі на папському престолі відслужив Верховний Єпископ УГКЦ Святослав Шевчук. Папа Римський Франциск вдруге надав йому такий привілей на вияв близькості до України і поваги до постаті святого Йосафата, якого вшановує католицька церква в усьому світі.

«Ми сьогодні просимо, щоб Бог надихнув серця усіх християн в Україні тим вогнем-прагненням святого Йосафата до єдності», – сказав Шевчук.

Перед літургією під час молитви папа Франциск на площі Святого Петра привітав паломників з України і представників УГКЦ.

«Духовно єднаюся з Божественною літургією (яку ви служите в соборі Святого Петра), випрошуючи в Господа для кожного з вас мужності в християнському свідченні й дару миру для дорогої української землі», – сказав понтифік.

Серед паломників у Ватикані була молодь з України.

«Мені як учаснику АТО було дуже приємно почути у Ватикані слова молитви за нас, вояків, за ситуацію в Україні, бо на батьківщині думають, що за нас забули. Це не так. Про нас пам’ятають, нас підтримують», –сказав в коментарі Радіо Свобода 25-річний Роман Чернявський зі Львівщини.

Ці урочистості відбулися в рамках національна прощі до гробу єдиного українського святого католика Йосафата, мощі якого зберігаються в соборі Святого Петра. Єпископ УГКЦ Йосафат Кунцевич (1580-1623) прославився релігійною діяльністю після оголошення Берестейської унії про об’єднання православної і католицької церков під юрисдикцією папи Римського. Стосовно ролі Йосафата в історії української церкви досі існують суперечливі оцінки. Одні вважають єпископа папським фанатиком, котрий примусово навертав православних у католицтво, для інших ця постать є зразком єднання між православними і католиками особливо в контексті сучасного міжконфесійного діалогу в Україні.

Релігійний діяч загинув 1623 року від рук розлючених опонентів. Факт мученицької смерті став приводом для Святого престолу зачислити його до лику святих за відданість церкві і готовність померти заради її єдності.