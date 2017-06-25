Британія: автомобіль в’їхав в натовп у Ньюкаслі, постраждали 6 людей

У Великій Британії автомобіль врізався в групу людей біля мечетей в місті Ньюкасл, постраждали шестеро людей.

За даними поліції, постраждалих, серед яких було троє дітей, доставили до лікарні.

«Приблизно о 9:14 ранку отримали повідомлення про те, що автомобіль зіткнувся з пішоходами біля спортивного центру в центрі міста Ньюкасл. У той час велика кількість людей перебувала в цьому районі. Вони відзначали мусульманське свято Ід уль-Фітр (Ураза-байрам), що знаменує завершення місяця посту Рамадан», – йдеться у повідомленні поліції.

Британські правоохоронці на даний момент не вважають, що цей інцидент, пов’язаний з тероризмом, розслідування триває.

Поліція встановила, що 42-річна жінка відзначала свято з сім’єю, після чого вона сіла увласне авто і зіткнулася з шістьма людьми в натовпі.

Жінку затримали, вона перебуває у відділенні поліції.

9 червня у Ньюкаслі чоловік захопив заручників у місцевому центрі зайнятості. Чоловіка затримали, тоді ніхто не постраждав.