Іракські війська звільнили від бойовиків дві третини Старого міста в Мосулі

Підтримувані США іракські війська близькі до завершення восьмимісячної кампанії зі звільнення все ще контрольованих угрупованням «Ісламська держава» частин Старого міста в Мосулі. Підполковник Салам аль-Обейді 25 червня повідомив AFP, що «від 65 до 70% Старого міста було звільнено, звільнити залишилося менше одного квадратного кілометра».

Він говорив про це, перебуваючи неподалік головної мечеті, яку бойовики угруповання «Ісламська держава» підірвали чотири дні тому. Встановлення контролю над Старим містом і повне звільнення Мосула означатимуть важливу перемогу над екстремістами – через три роки після того, як у липні 2014 року лідер угруповання «Ісламська держава» Абу Бакр аль-Багдаді оголосив про утворення ісламського «халіфату» в Іраку та Сирії.

Водночас із повідомленнями про просування іракських сил у Мосулі із Сирії надходять дані про просування підтримуваної США коаліції поблизу контрольованого угрупованням «Ісламська держава» міста Ракка в Іраку.