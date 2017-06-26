Суд скасував постанову Криворізької ТВК щодо відкликання 3 депутатів міськради

У Кривому Розі суд скасував постанову територіальної виборчої комісії щодо відкликання трьох депутатів, обраних до міської ради від партії ВО «Батьківщина». Рішення було ухвалене 23 червня Дзержинським районним судом міста, підтвердили Радіо Свобода 26 червня в суді.

За рішенням суду, мова йде про постанову щодо відкликання депутатів міськради Дмитра Плакси, Івана Груніна і Олексія Букрєєва.

За даними з суду, всі 11 депутатів Криворізької міської ради, щодо яких було ухвалене рішення ТВК про відкликання, наразі звернулись до суду з позовами. Решту вісім позовних заяв суд має розглянути у липні.

Як поінформували Радіо Свобода в міській ТВК, комісія поки не отримала на руки повного тексту ухвали суду з аргументацією рішення. У ТВК зауважують, що як тільки одержать документ, будуть подавати на апеляцію.

Водночас у міськвиборчкомі зауважують, що досі не мають доступу до частини документів ТВК, які перебувають у сейфі голови ТВК Павло Гівеля, який уже майже два місяці не з’являється на засідання. Суд не задовольнив їхнє клопотання щодо доступу до кабінету й сейфу голови.

У квітні Кривому Розі розпочався збір підписів жителів за відкликання одразу 11 депутатів міської ради від ВО «Батьківщина» і Радикальної партії Олега Ляшка. За словами ініціаторів, ці депутати ще на початку каденції були виключені зі своїх партій та фракцій «як такі, що не відстоюють їхні принципи та ідеали», а упродовж року після виборів голосували «синхронно з «Опозиційним блоком». Пізніше ініціатори повідомили, що зібрали загалом 45 тисяч підписів і передали їх до ТВК.

3 травня стало відомо, що, попри опломбовані двері, з приміщення ТВК, розташованого в будівлі міськради, яке добре охороняється, зникли аркуші з підписами виборців за відкликання депутатів міськради. Поліція відкрила кримінальне провадження.

31 травня Криворізька територіальна виборча комісія ухвалила рішення щодо звернення до центральних органів партій ВО «Батьківщина» та Радикальної партії Олега Ляшка про відкликання 11 депутатів міської ради, які обиралися до міськради від цих партій. Цьому рішенню передували перешкоди в роботі комісії, зокрема, через повідомлення про псевдозамінування будівлі комісія не могла розпочати засідання упродовж кількох годин.