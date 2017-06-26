Велика Британія: Мей підписала угоду з юніоністами

Прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей 26 червня підписала угоду з лідером Демократичної юніоністської партії Північної Ірландії Арлін Фостер.

Згідно з досягнутими домовленостями, уряд меншості Консервативної партії у парламенті отримає підтримку юніоністів. Натомість Північна Ірландія отримає фінансову підтримку у розмірі одного мільярда фунтів.

Під час переговорів Мей і Фостер також обговорили проблему виходу Лондона з Євросоюзу. Північноірландські юніоністи підтримують жорстку позицію на переговорах про Brexit.

На нещодавніх дострокових парламентських виборах у Великій Британії консерватори втратили більшість. Угода з юніоністами була необхідна кабінету Терези Мей, щоб отримати вотум довіри в Палаті громад.