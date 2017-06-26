ДСНС: завтра у більшості областей України будуть дощі

Державна служба з надзвичайних ситуацій заявляє, що у більшості областей України завтра, 27 червня, будуть дощі.

Як повідомляє прес-служба відомства з посиланням на дані Укргідрометцентру, вночі у північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях, вдень на більшій частині території України будуть короткочасні дощі, грози.

За даними ДСНС, завтра очікується температура вдень 22-27 градусів тепла, вночі 13-18 градусів, в Карпатах вдень 18-23 градусів тепла, вночі 11-15.