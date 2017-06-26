Прикордонники: за два тижні безвізом скористалися 45 тисяч українців, є 43 відмови

У Державній прикордонній службі України заявляють, що станом на 25 червня від початку дії безвізового режиму між Україною і Європейським союзом, кордон з ЄС при наявності лише біометричного паспорта перетнули 45 тисяч українців, 43 відмовили у перетині кордону.

Як повідомляє прес-служба відомства, більшість відмов пов’язана з попередніми порушеннями міграційного законодавства країн ЄС.

За даними прикордонників, подорожуючи до ЄС без віз, 15,7 тисячі українців користувалися авіаційним транспортом, інші користувалися залізницею чи перетинали кордон в автомобільних пунктах пропуску, більшість – на кордоні з Польщею (16,3 тисячі громадян України).

При цьому, зазначають у Держприкордонслужбі, статистичне збільшення українців, які в рамках безвізу прямували в ЄС, фіксувалося протягом вихідних.

11 червня набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС від 11 червня українцям треба мати біометричний паспорт і , якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.