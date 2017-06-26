«Плівки Онищенка» не дали слідству корисної інформації – Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявляє, що «плівки Онищенка» не надали слідству корисної інформації.

«Ми вчергове дізналися, що між політиками є «договорняки», – заявив Холодницький ввечері 26 червня в інтерв’ю ZIK.

За його словами, у свідченнях Онищенка немає ніякої конкретики. «Ці «коломийки» тривати вічно не можуть. Якщо у тебе є докази і ти хочеш допомогти слідству, а не торгуватися, то у нього в Україні є низка адвокатів – передайте через адвокатів цю інформацію, і слідство триватиме», – зазначив Назар Холодницький.

Холодницький розповів, що Онищенко запропонував САП зустрітись у Великій Британії. На це у САП спочатку не погодились і запропонували зустрітися у Польщі, але Онищенко відмовився. Тепер, каже Холодницький, прокурори готові на зустріч у Британії.

У грудні минулого року Олександр Онищенко заявив, що передав агентам ФБР аудіозаписи розмов українського президента Петра Порошенка та його оточення. За словами депутата-втікача, учасники розмов обговорюють схеми крадіжки грошей із державних і приватних компаній, а також купівлю голосів у парламенті. Ці звинувачення адміністрація президента заперечує.

Онищенка, який втік із України перед тим, як його влітку 2016 року позбавили депутатської недоторканності, українська влада звинувачує в імовірній крадіжці на суму 64 мільйони доларів у державній компанії «Укргазвидобування».

Служба безпеки звинуватила Онищенка в шпигунстві на користь Росії.

Нинішнє місцеперебування Онищенка невідоме, хоча більшу частину свого часу після втечі з України він провів у Лондоні.