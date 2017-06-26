Лавров закликає Тіллерсона зупинити «провокації» проти сирійських військ

У Москві повідомляють про телефонну розмову голови МЗС Росії і держсекретаря США, під час якої Сергій Лавров закликав Рекса Тіллерсона «вжити заходів для запобігання провокацій» проти сирійських урядових військ.

За повідомленням МЗС Росії, під час телефонної розмови 26 червня сторони погодилися щодо необхідності відновлення перемир’я у Сирії, «посилення боротьби проти терористичних груп і запобігання спроб використовувати токсичні гази».

«Лавров закликав Вашингтон вжити заходів задля запобігання провокацій проти сирійських урядових сил, які проводять операції проти терористів», – мовиться у заві російського МЗС.

Поки що у Державному департаменті США цієї розмови не коментували.

Телефонна розмова між Тіллерсоном і Лавровим стала вже другою менш ніж за тиждень. Це відбувається на тлі загострення відносин між Москвою і Вашингтоном.

Під час попередньої розмови Лавров звинуватив війська США у перешкоджанні наступу сирійських сил проти бойовиків угруповання «Ісламська держава».

Минулого тижня Москва скасувала переговори з заступником держсекретаря США Томасом Шеноном після того, як Вашингтон заявив про розширення санкцій проти Росії.