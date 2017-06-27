Заборона на в’їзд до США для громадян шести країн набере чинності 29 червня – Держдепартамент

Державний департамент США 26 червня заявив, що розпочне через 72 години після рішення Верховного суду реалізацію передбаченої указом президента Дональда Трампа тимчасової заборони на в’їзд до США громадян шести переважно мусульманських країн. Це означає, що такі заходи наберуть чинності вранці 29 червня.

Речниця американського зовнішньополітичного відомства Гетер Науер зазначила, що уряд США «професійно, організовано та своєчасно» інформуватиме людей, які подорожують до Сполучених Штатів про деталі змін до режиму в’їзду.

Президент США Дональд Трамп назвав «явною перемогою нашої національної безпеки» те, що Верховний суд раніше 26 червня скасував рішення судів нижчих інстанцій, що блокували 90-денну заборону на в’їзд до США для всіх біженців, а також гостей з Ірану, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену.

Водночас суд вказав, що заборона не застосовуватиметься до тих громадян, які мають «надійне підтвердження добросовісних відносин з фізичною чи юридичною особою у США».

На початку своєї каденції Дональд Трамп, посилаючись на необхідність захищати США від «іноземних терористів», підписав низку указів про обмеження на імміграцію, прийняття біженців і навіть просто на в’їзд до США громадянам низки переважно мусульманських країн. Заборона не стосується носіїв інших вір із цих же країн, у першу чергу цей виняток діє щодо сирійських християн.

Ці рішення викликали різку критику не тільки правозахисників і громадянських активістів, але й урядів країн-союзниць США в Європі.