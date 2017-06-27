Адміністрація Трампа назвала «терористом» ватажка пакистанських бойовиків

Адміністрація президента США Дональда Трампа включила ватажка пакистанського угруповання «Хізб-уль-Муджагідін» Саїда Салахуддіна, також відомого як Мухаммед Юсуф Шах. Це сталося 26 червня перед переговорами Трампа з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді в Білому домі.

Трамп заявив, що Індія погодилася співпрацювати зі Сполученими Штатами в боротьбі з «радикальним ісламським тероризмом». Він також подякував Моді за придбання неозброєних безпілотників та військових літаків на суму близько 2,4 мільярда доларів.

Моді у відповідь підкреслив важливість «знищення» притулків терористів. Індія часто звинувачує Пакистан у приховуванні терористів, які нанападають на індійську землю.

Рішення США щодо включення ватажка «Хізб-уль-Муджагідін» є дипломатичною перемогою для Індії. Збройне сепаратистське угруповання кашмірських мусульман «Хізб-уль-Муджагідін» в Індії визнане терористичним і заборонене.

Кашмір є спірним регіоном на північному заході півострова Індостан. Фактично Індія і Пакистан контролюють приблизно по 40 відсотків Кашміру, тоді як іще близько 20 відсотків перебрав собі Китай. Наразі ця територія фактично поділена на індійський штат Джамму і Кашмір та напівавтономні підконтрольні Пакистанові провінції Азад-Кашмір та Ґілґіт-Балтистан, що формально до складу Пакистану не входять; іще частину історичного Кашміру, регіон Аксай-Чин, контролює Китай.

І Індія, й Пакистан претендують на владу над усією територією історичного князівства Кашмір із 1947 року, від самого виникнення цих сучасних держав, і провели через це між собою вже дві війни.