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27 Червень 2017, Київ 16:38
Новини | Міжнародні

Десятки людей загинули внаслідок авіаудару по в’язниці «ІД» в Сирії – правозахисники

Щонайменше 57 людей загинули внаслідок авіаудару по в’язниці екстремістського угруповання «Ісламська держава» у провінції Дайр Аз-Заур на сході Сирії, повідомляє Cирійський центр спостереження за правами людини.

За повідомленням правозахисників, що базуються у Великій Британії, авіаудар 26 червня, ймовірно, здійснили сили коаліції, очолюваної США.

Серед загиблих, за даними правозахисників, 42 в’язнів і 15 бойовиків «ІД».

Військові заявили, що удар був завданий по об’єктах «Ісламської держави», а інформацію про жертви серед мирного населення зараз розслідують.

Напередодні в Білому домі заявили, що Дамаск готує нову хімічну атаку. В уряді Сирії використання заборонених видів зброї заперечують.

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