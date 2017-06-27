У Херсоні відкрили пам’ятник українським прикордонникам усіх часів

Пам’ятник прикордонникам, які охороняють кордони України, відкрили у Херсоні.

Його встановили на площі біля адміністративного корпусу Херсонського прикордонного загону. За словами автора пам’ятника, херсонського скульптора Олександра Теплякова, традиційний зовнішній вигляд монументу – прикордонник із службовим собакою – обраний на прохання самих прикордонників. Під час виготовлення пам’ятника скульптору позували реальний боєць загону зі своїм чотириногим помічником.

Фінансувало виготовлення та встановлення пам’ятника одне з херсонських підприємств, керівник якого – колишній офіцер-прикордонник.

Гостями церемонії відкриття пам’ятника були керівники Херсонської ОДА, Херсонської облради та міськради, ветерани-прикордонники.

Освятив пам’ятник священик УПЦ КП протоієрей Ігор Семеніхін. Після церемонії освячення він виступив з проповіддю, у якій зазначив, що для нього цей пам’ятник перш за все – пам’ятник 67-ми українським прикордонникам, які загинули у зоні АТО у найважчі для України часи.