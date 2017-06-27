У Херсоні відкрили пам'ятник «Прикордонникам усіх поколінь». Цікаво, що він фактично є частиною «декомунізації», бо стилізований прикордонний стовп раніше був монументом на честь газети «Іскра». Після Майдану барел'єф із обличчям Леніна зняли і стела стояла безіменною. Але оскільки навпроти розташовано Азово-Чорноморське регіональне управління Державної прикордонної служби, саме в цьому відомстві вирішили – тут має стояти монумент прикордонникам. Влада Херсона надала дозвіл, а прикордонники пообіцяли «узяти шефство» над сквером. Пам'ятник зроблений із залізобетону. Робота над ним тривала два місяці.