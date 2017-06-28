Іран попередив США проти «небезпечної ескалації» в Сирії

Іран звинуватив Сполучені Штати в «небезпечній ескалації» в Сирії після того, як Вашингтон попередив, що президент Башар Асад може готувати ще одну хімічну атаку.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф 27 червня назвав заяву США «ще однією небезпечною ескалацією в Сирії під хибним приводом». На думку Заріфа, це «служитиме лише угрупованню «Ісламська держава» саме тоді, коли його перемагають іракський та сирійський народи».

Президент Франції Емманюель Макрон у телефонній розмові 27 червня підтримав президента США Дональда Трампа і висловив готовність до спільної відповіді на будь-яку нову хімічну атаку режиму асада.

Іран є найближчим союзником Асада разом із Росією, яка також засудила те, що Кремль назвав «неприпустимі погрозами» Вашингтона. Іран надає силам Асада війська, а Росія забезпечує повітряну підтримку у його війні з антиурядовими повстанцями та бойовиками угруповання «Ісламська держава».

Пентагон заявив раніше 27 червня, що американська розвідка знайшла ознаки підготовки сирійськими силами нової хімічної атаки. У квітні внаслідок імовірного застосування хімічної зброї в Сирії загинули десятки цивільних.