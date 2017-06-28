Поліція не втручається в майновий конфлікт на Кіровоградщині – заява

Поліція Кіровоградської області не втручається в майновий конфлікт у селі Бережинка в Кіровоградському районі Кіровоградської області. Про це, коментуючи події навколо аграрного підприємства в Бережинці, заявив керівник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

«Ми наголошуємо на тому, що працівники поліції відповідно до своїх повноважень жодним чином не втручаються в майновий спір між двома власниками. Усі ці питання повинні вирішуватися виключно у судовому порядку. На протиправні дії з боку «прихильників» обох сторін конфлікту поліцейські готові реагувати жорстко і в рамках закону», – цитує Кондрашенка сайт обласної поліції.

Як інформує сектор комунікації поліції Кіровоградської області, 27 червня до правоохоронців надійшло звернення від приватного підприємства в селі Бережинка.

«Заявник є другою стороною в майновому конфлікті щодо права власності на товариство. Звернення стосувалося безпідставного перебування на території групи невідомих осіб. Цим людям працівники поліції запропонували залишити територію підприємства, а після їх категоричної відмови громадян доправили до відділку поліції», – ідеться в повідомленні.

«Працівники поліції згідно із законодавством в окремих випадках застосовували спецзасоби. Якщо ж у ході перевірки буде встановлено, що хтось із поліцейських допустив перевищення службових повноважень, їх діям буде надано правову оцінку», – заявив керівник поліції Кіровоградської області.

Як стверджує у Facebook колишній учасник АТО в складі батальйону «Донбас» Євген Шевченко, 27 червня «ветерани війни за незалежність вирішили прийти на допомогу людям і взяли на себе функцію поліції – стали на захист справедливості та букви Закону». Після цього, пише Шевченко, «за особистою командою міністра МВС Авакова у невеличке село Бережинка було стягнуто Національну гвардію з Кривого Рогу та спецпідрозділи поліції з Кропивницького, які без жодних пояснень почали арештовувати та бити ветеранів і селян, які стали на захист своєї землі».

26 червня на Кіровоградщині силовики затримали 31 особу за спробу рейдерського захоплення. Як повідомляє прес-служба поліції, за попередніми даними, група осіб прибула до «території сільгосппідприємства у Кіровоградському районі на мікроавтобусах, змусила вийти з офісного приміщення охоронців, однак захопити будівлю їм не вдалося через супротив місцевих жителів».

За даними поліції, підозрюваних зупинили під час спроби втекти з населеного пункту.