У Киргизстані заявляють про затримання 4 підозрюваних у плануванні терактів

Влада Киргизстану заявляє про затримання чотирьох осіб, підозрюваних у членстві у терористичній мережі, яка, ймовірно, планувала напади в країні.

Державний комітет із національної безпеки Киргизстану 28 червня повідомив, що четверо громадян цієї країни віком від 21 до 34 років планували серію нападів у прикордонних районах Киргизстану, в яких збиралися використати саморобні вибухові пристрої і вогнепальну зброю.

За даними влади, мережа пов’язана із міжнародною екстремістською організацією, з якою саме – не уточнюється.

Наразі невідомо, де і коли затримали цих чотирьох осіб.

Напередодні голова Ради національної безпеки і оборони Киргизстану Темір Джумакадиров заявив, що влада запобігла щонайменше 17 терористичним нападам у країні минулого року.

За даними влади Киргизстану, в останні роки сотні громадян країни приєдналися до лав екстремістських угруповань, таких як «Ісламська держава», в Іраку і Сирії.