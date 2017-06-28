Міноборони Росії заперечує затримання свого військового на Луганщині

Міністерство оборони Росії заперечує повідомлення ЗМІ про те, що затриманий напередодні на сході України Віктор Агеєв є військовим-контрактником російської армії. Про те, що він потрапив в полон до українських військових в Луганській області, писала напередодні російська служба «Бі-Бі-Сі».

За даними медіакорпорації, в березні Агеєв підписав контракт і нібито поїхав служити в місто Батайськ Ростовської області Росії. Російське військове відомство це відкидає. За даними Міноборони, Агеєв був звільнений у запас у травні минулого року. В Україні затриманий перебував вже не у статусі російського військового, стверджують у відомстві.

У Союзі Комітетів солдатських матерів заяву Міноборони Росії назвали «підлістю». Голова союзу Валентина Мельникова, заявила, що Росія ставить під загрозу життя затриманого. За її словами, до українського конфлікту російська сторона ніколи не відмовлялася від своїх військовослужбовців.

Київ і країни Заходу звинувачують Росію в збройній підтримці сепаратистів на сході України. Кремль офіційно відкидає участь російських військовослужбовців у конфлікті на Донбасі.

Всього, за даними української влади, в зоні збройного конфлікту на територіях Донецької та Луганської областей перебувають щонайменше п’ять тисяч кадрових російських військових.

У травні 2015 року українська влада затримала в Луганській області росіян Олександра Александрова і Євгена Єрофеєва. За даними Києва, вони служили в бригаді спеціального призначення ГРУ. У російському командуванні стверджували, що до армії затримані відношення не мають, оскільки звільнилися зі служби за кілька місяців до затримання. Пізніше їх обміняли на українську льотчицю Надію Савченко.