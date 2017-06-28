Родичу померлого президента Узбекистану Карімова дали статус біженця в Україні

Затриманому в Києві родичу померлого президента Узбекистану Іслама Карімова, розшукуваному Ташкентом за підозрою в розтраті, дали статус біженця в Україні, повідомили Радіо Свобода у прокуратурі Києва.

Речниця прокуратури Києва Надія Максимець поінформувала 27 червня, що 33-річного Акбаралі Абдуллаєва звільнили з-під домашнього арешту ще 14 червня після того, як Міграційна служба надала йому статус біженця.

«На даний момент він отримав статус біженця. Ми змушені погодитися з цим рішенням, і як передбачено в законодавстві України, скасувати екстрадиційний арешт щодо особи, яка отримала статус біженця. Тепер Україна може дати відмову тій стороні, яка вимагає його екстрадиції», – сказала речниця прокуратури.

Вона додала, що остаточне рішення про видачу або про відмову у видачі Акбаралі Абдуллаєва в Узбекистан ухвалить Генеральна прокуратура України.

Абдуллаєва, який є племінником вдови Карімова Тетяни Карімової, в Ташкенті звинувачують у розтраті і фінансовому шахрайстві в 2014 році.

Його затримали після прибуття в аеропорт «Жуляни» в Києві в січні. При собі Абдуллаєв мав паспорти громадянина Узбекистану і Домініканської республіки.

До 21 квітня він перебував у СІЗО, а потім був переведений під домашній арешт. Весь цей час розглядалося питання про його можливу екстрадицію до Узбекистану. Абдуллаєв на судовому слуханні в лютому заявляв, що в разі повернення на батьківщину його чекає смерть.