Голова Запорізької ОДА Бриль отримав у червні 228 тисячі зарплати від СБУ – #Точно

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Костянтин Бриль отримав у червні від Служби безпеки України заробітну плату в розмірі 228 759 гривень. Така інформація міститься у Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, повідомляє #Точно, проект Радіо Свобода.

У грудні 2016 року Служба безпеки України у відповідь на запит програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший») повідомила, що декларація голови Запорізької облдержадміністрації Бриля відсутня на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, оскільки він проходить військову службу у вищезгаданій спецслужбі.

Як заявили в СБУ, електронні декларації співробітників не оприлюднюються на сайті НАЗК, оскільки становлять державну таємницю.

Крім того, в СБУ повідомили, що Костянтин Бриль направлений на роботу в Запоріжжя, в тому числі, в інтересах контррозвідки.

Проте пізніше, 18 травня 2017 року, голова Запорізької ОДА заявив, що звільнився з СБУ і просить оприлюднити його електронну декларацію.

Згідно з інформаційною довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, він є власником понад 40 соток землі та двох будинків на 282 і 625 квадратних метрів в елітному поселенні Пуща-Водиця у Києві.

Дружина Костянтина Бриля Майя є власницею квартири площею 222 квадратні метри і гаража в центрі Києва, однокімнатної квартири під Києвом, а також мисливського будинку в урочищі «Діброва» у Київській області.