Манафорт міг отримати від регіоналів 30 мільйонів доларів, а визнав лише 17 – Лещенко

Народний депутат України Сергій Лещенко, який раніше оприлюднював інформацію про платежі Полу Манфорту від Партії регіонів, вважає, що той занизив отриману суму за надані регіоналам послуги.

«З того, що я побачив там відсутня звітність Пола Манафорта з 2005 по 2012 роки. Тобто, сім років його роботи на Партію регіонів відчутні у звіті, який він подав до Міністерства юстиції США. Саме ці сім років припадають на так звану «чорну бухгалтерію» Партії регіонів. Ця «чорна бухгалтерія» охоплює період з 2007 ро 2012 роки і саме цих платежів немає у звіті Манафорта до Міністерства юстиції США. Чи то він забув як отримував ці гроші, чи він воліє не показувати тих платежів, які фігурують у «чорній бухгалтерії» тому, що ці платежі були зроблені не у відповідності законам Америки або України?», – сказав Лещенко в інтерв’ю Радіо Свобода.

«17 мільйонів – це астрономічна сума, якщо чесно! Звичайно, за гроші Манафорта має відповідати сам Манафорт і ФБР США, яке розслідує його фінансові оборудки. Але в «чорній бухгалтерії» Партії регіонів, яка охоплює період з 2007 по 2012 роки, згадується його прізвище на суму у понад 12 мільйонів доларів. Тобто, це платежі, які присутні в «тіньовій бухгалтерії» і які відсутні в офіційній звітності Манафорта. В його звітності за 2012-2014 роки ще 17 мільйонів, тобто загалом виходіть 30 мільйонів доларів за період роботи на партію регіонів з 2007 по 2014 роки. А ще є період з 2005 ро 2007 роки, який не відображений ні у «тіньовій бухгалтерії», ні в його офіційних звітах», – зазначає депутат.

Колишній голова виборчої кампанії 45-го президента США Дональда Трампа Пол Манафорт 27 червня був зареєстрований як іноземний агент через консультаційні послуги, які він раніше надав політичній партії колишнього президента України Віктора Януковича.

Манафорт повідомив Міністерству юстиції, що його фірма, DMP International, отримала від Партії регіонів понад 17 мільйонів доларів за консультування в період з 2012 до 2014 року.

Манафорт очолював кампанію Трампа впродовж приблизно п’яти місяців – до серпня 2016 року. Він відмовився від цієї діяльності одразу після того, як агенція Associated Press повідомила про приховане Манафортом лобіювання від імені української владної партії.

Пол Манафорт є одним із кількох людей, пов’язаних свого часу з кампанією Трампа, які перебувають під наглядом комітетів Конгресу США, що розслідують втручання Росії у вибори 2016 року.