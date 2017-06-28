У ПАРЄ зібрали понад 100 підписів за відставку Аґрамунта – Ар’єв

У ПАРЄ забрали понад 100 підписів за ініціацію відставки президента Педро Аґрамунта, повідомляє голова української делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв.

«На моїй пам’яті це рекордна кількість підписів, зібраних упродовж двох днів. І це, здається, ще не вечір», – написав Ар’єв 28 червня у Facebook.

Раніше у середу Педро Аґрамунта виключили зі складу групи Європейської народної партії.

Критика з вимогою відставки Аґрамунта у ПАРЄ почала лунати після того, як у він відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів.

Після критики на свою адресу Аґрамунт вибачився за поїздку. За даними члена української делегації в ПАРЄ Ірини Геращенко, 28 квітня Аграмунт мав намір добровільно подати у відставку, однак він цього не зробив, а процедури відкликання президента в ПАРЄ немає.

У квітні бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аґрамунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

На початку червня Володимир Ар’єв повідомляв, що регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка передбачає можливість імпічменту президента і віце-президента асамблеї.

Водночас, за даними видання «Європейська правда», Парламентська асамблея Ради Європи не голосуватиме щодо відставки свого президента Педро Аґрамунта на поточному сесійному тижні, а відкладе розгляд питання до осені.