Аґрамунта виключили зі складу групи ЄНП – українська делегація в ПАРЄ

Президента Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аґрамунта виключили зі складу групи Європейської народної партії, повідомляють члени української делегації в ПАРЄ.

«Група Європейської народної партії в ПАРЄ щойно виключила Педро Аґрамунта зі складу групи. Очищення триває», – написав у Facebook голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв.

Інший представник української делегації, народний депутат України з фракції «Народний фронт» Леонід Ємець додав, що ніхто з членів групи не проголосував проти виключення Аґрамунта.

«Такого сорому ще не знала Асамблея, щоб президента ПАРЄ виключили з групи, яка його рекомендувала на цю посаду. Це результат співпраці із Росією», – додав він.

Критика з вимогою відставки Аґрамунта у ПАРЄ почала лунати після того, як у він відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів.

Після критики на свою адресу Аґрамунт вибачився за поїздку. За даними члена української делегації в ПАРЄ Ірини Геращенко, 28 квітня Аграмунт мав намір добровільно подати у відставку, однак він цього не зробив, а процедури відкликання президента в ПАРЄ немає.

У квітні бюро ПАРЄ більшістю голосів висловило недовіру Аґрамунту та відмовило в дозволі здійснювати візити, робити заяви і проводити іншу діяльність на посаді президента ПАРЄ.

На початку червня голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв повідомив, що регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка передбачає можливість імпічменту президента та віце-президента асамблеї.

Водночас, за даними видання «Європейська правда», Парламентська асамблея Ради Європи не голосуватиме щодо відставки свого президента Педро Аґрамунта на поточному сесійному тижні, а відкладе розгляд питання до осені.