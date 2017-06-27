ПАРЄ схвалила процедуру відставки Аграмунта – українська делегація

Парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за процедуру імпічменту її чинного президента Педро Аграмунта, повідомив у Facebook голова української делегації депутат Володимир Ар’єв. За його словами, згадана процедура може початися негайно або тривати до осені, коли відбуватиметься наступна сесія ПАРЄ.

«Головне – процес очищення запущений, і є високі шанси, що він буде завершений. Людина, що втратила довіру, не може далі очолювати ПАРЄ і дискредитовувати організацію», – зазначив Ар’єв.

Як написав ще один представник України у ПАРЄ депутат Георгій Логвінський, за зміни до регламенту асамблеї проголосували більш ніж дві третини присутніх делегатів – 154 із 197, 30 проголосували проти.

На початку червня голова української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар’єв повідомив, що регламентний комітет ПАРЄ ухвалив проект резолюції, яка передбачає можливість імпічменту президента та віце-президента асамблеї.

Українська делегація від початку виступала за відставку Педро Аграмунта, який у березні відвідав Сирію разом з делегацією російських депутатів. До цього часу недовіру чинному президентові висловили чотири з п’яти політичних груп ПАРЄ.

Після критики на свою адресу Аграмунт вибачився за поїздку. За даними члена української делегації в ПАРЄ Ірини Геращенко, 28 квітня Аграмунт мав намір добровільно подати у відставку, однак він цього не зробив.

У МЗС Росії назвали реакцію членів ПАРЄ на поїздку Аграмунта в Сирію «вакханалією». У Москві вважають, що Аграмунт зробив правильно, бо начебто мав змогу на власні очі побачити, що відбувається в Сирії. У МЗС Росії також назвали «крикливою меншістю» тих членів ПАРЄ, які висловили своє невдоволення візитом президента у Сирію.

Парламентська асамблея Ради Європи є консультативним органом, що складається з представників парламентів усіх 47 держав-членів РЄ. В Україні ПАРЄ відома передовсім тим, що ухвалює резолюції: зокрема, від початку російської агресії в Україні асамблея ухвалила низку резолюцій, в яких засудила Росію за анексію Криму й підтримку бойовиків на Донбасі. Крім того, члени ПАРЄ обирають суддів Європейського суду з прав людини, надсилають своїх спостерігачів на вибори, моніторять ситуацію з правами людини у країнах-членах.