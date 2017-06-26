Аграмунт в ПАРЄ: відставка, яка затягнулася

Незважаючи на висловлення недовіри з боку групи Європейської народної партії, незважаючи на чисельні спроби багатьох делегатів Парламентської асамблеї Ради Європи, а також невпинний тиск українських делегатів, голова ПАРЄ Педро Аграмунт і досі залишається на посаді президента ПАРЄ. Раніше він вже неодноразово обіцяв залишити посаду через політичний тиск на нього за візит до Сирії разом із російськими депутатами, але слова свого не дотримав. Через відсутність процедури імпічменту голови ПАРЄ, це питання внесене до порядку денного і українські делегати сподіваються, що Аграмунта таки буде відправлено у відставку цього тижня.

Історія з відставкою голови Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунта тягнеться вже понад три місяці після того, як у березні цього року разом із групою депутатів російської Державної думи він відвідав Сирію і зустрівся з сирійським президентом Башаром аль-Асадом.

Це обурило багатьох делегатів ПАРЄ, зокрема членів української делегації, які почали домагатися відставки Аграмунта. Президент ПАРЄ обіцяв подати у відставку, але свого слова не дотримав.

Цього тижня на сесії ПАРЄ в Страсбурзі за недовіру Аграмунту проголосувала група Європейської народної партії (38 – за відставку із 68 членів групи), яка є найбільшою в ПАРЄ. Саме європейські «народники» висували Аграмунта на посаду президента ПАРЄ, але сам він не прийшов на засідання своєї ж політичної групи, на яку – теоретично – він мав би спиратися, головуючи в ПАРЄ.

Він маніпулює і дестабілізує ситуацію, що грає на руку нашим російським так званим «друзям»

«Ну, це не «прощається, але не йде», а він просто маніпулює і дестабілізує ситуацію, що грає на руку нашим російським так званим – у лапках – «друзям». А фактично, він, як людина, яка представляє ПАРЄ, яка є обличчям цієї дуже дипломатичної і толерантної установи, і крім того, що він себе поставив в ряд з іншими диктаторами світу, такими як Путін і Асад, і він дав кілька обіцянок і уклав джентльменські угоди що він подасть у відставку», – розповів телефоном зі Страсбурга член української делегації в ПАРЄ Георгій Логвинський.

Аграмунт сказав, що він особисто не буде подавати заяву про відставку. «Саме тому була деталізована процедура примусового імпічменту в разі, коли є певна кількість підписів і є вимоги щодо голосування в залі. Такої процедури тут не існувало, бо ніхто навіть не міг уявити, що може бути така ситуація в цій дуже поважній установі», – пояснює Логвинський в інтерв’ю Радіо Свобода.

Тему залишити в порядку дня цієї сесії ПАРЄ і у вівторок, як каже Логвинський, може буде голосування за процедуру імпічменту. «І в середу, або в четвер може відбутися вже сама відставка Аграмунта», – каже український член ПАРЄ. Але прогнозувати в історії з Педро Аграмунтом важко, оскільки раніше він, скажімо, обіцяв піти у відставку як тільки-но на сесії ПАРЄ виступить король його рідної Іспанії, але слова не дотримав.

«Він (Аграмунт), позбавлений низки повноважень, але наразі залишається президентом Асамблеї. І якщо він не подасть добровільно (а тільки така процедура передбачена регламентом) заяву про звільнення, доти він буде залишатись президентом ПАРЄ. Саме тому нині і робляться спроби змінити процедуру, щоб можлива була відставка в разі наявності голосів», – пояснює Логвинський.

Мова не про пана Аграмунта. Якщо у президента немає довіри від власних парламентарів та політичної групи, він не має права бути представником цілої ПАРЄ

Як каже депутат, в Аграмунта є й чимало прибічників – чи радше противників його відставки. «Звичайно, є люди, які його підтримують, є люди, які грають на руку Росії», – каже Логвинський, додаючи: «Мова не про пана Аграмунта. Якщо у президента немає довіри від власних парламентарів та політичної групи, він не має права бути представником цілої ПАРЄ».

Але чому серед українських парламентарів ідея відправити Педро Аграмунта у відставку стала наріжним каменем роботи в ПАРЄ ось вже кілька місяців? Чому це так важливо для них?

«Дивіться: санкції – це єдиний шлях, який зараз стримує агресію Російської Федерації проти України. ПАРЄ була, фактично, першою організацією, яка втілила санкції проти делегації Російської Федерації (позбавивши спочатку права голосу, а потім і повноважень російську делегацію). Саме тому Російська Федерація намагається зняти санкції в Раді Європи, що могло б мати ефект доміно. Тому для нас важливо відстоювати санкції», – пояснює депутат Георгій Логвинський.