Лідери Сербії і Косова висловилися за відновлення діалогу

Лідери Косова і Сербії висловилися 28 червня за відновлення переговорів між Приштиною і Белградом після кількох місяців напруження у відносинах.

Президент Косова Хашим Тачі повідомив, що привітав президента Сербії Александра Вучича з перемогою на квітневих виборах. Тачі зазначив, що Вучич погодився продовжувати діалог і продовжувати спільну роботу для пошуку рішень.

Ана Брнабич, яку Александр Вучич номінував на посаду прем’єра, заявила, що метою Белграда є «політика миру і кооперації з Косовом для виконання зобов’язань та історичного примирення з албанцями».

Близько 90% мешканців Косова є етнічними албанцями.

У 2008 році Косово в односторонньому порядку проголосило за незалежність від Сербії.

Сербія не визнає незалежності Косова, але у 2011 році у ЄС ініціювали переговори щодо співпраці між Белградом і Приштиною.