Вільна торгівля між Україною та Канадою розпочнеться 1 серпня – нота уряду

Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою набере чинності 1 серпня 2017 року. Про це повідомляє посольство України в Канаді, яке отримало від канадського уряду відповідну ноту.

«Міністерство закордонних справ, торгівлі і розвитку з приємністю інформує посольство про завершення внутрішніх процедур Канади, необхідних для набрання угодою чинності, – говориться у тексті ноти, оприлюдненому посольством. – Таким чином, згідно з розумінням Канади, угода набуде чинності 1 серпня 2017 року».

Угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою була підписана в Києві 11 липня 2016 року. Верховна Рада ратифікувала її 14 березня 2017 року. Президент Порошенко підписав закон про ратифікацію 3 квітня.

«У нас подвійне відчуття: фініш і старт – два в одному. Це історичний момент, який підсумовує колосальний пласт роботи наших дипломатів і політиків. Але це і початок набагато значимішого етапу: час наповнювати цю угоду життям – контрактами, робочими місцями та інвестиціями», – вказав посол України в Канаді Андрій Шевченко.

Угода з 1 серпня скасує 98% тарифів на українські товари, які продаватимуться до Канади. Для канадських товарів одразу скасовується 72% тарифів, а упродовж 7 років безмитний експорт виросте до 98%. Угода також взаємно відкриває ринки державних закупівель. Окремі розділи угоди захищають електронну комерцію та інтелектуальну власність.

Упродовж минулого року Канада та Україна підписали Угоду про вільну торгівлю, Угоду про оборонну співпрацю. Канада також подовжила на 2 роки військову тренувальну місію UNIFIER в Україні.