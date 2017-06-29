Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
29 Червень 2017, Київ 09:33
Новини | Суспільство

У Росії визначився перший фіналіст Кубка конфедерацій з футболу

Переповнені трибуни стадіону «Казань-Арена»

У столиці російського регіону Татарстан Казані відбувся перший півфінальний поєдинок Кубка конфедерацій з футболу.

Зустріч команд Португалії та Чилі завершилася без забитих м’ячів як в основні 90 хвилин, так і в овертаймі. У серії пенальті голкіпер чилійців Клаудіо Браво парирував усі удари португальців, а польові гравці збірної Чилі тричі вразили ворота суперника – 3:0.

У фіналі, який відбудеться в неділю, 2 липня, чилійці гратимуть із переможцем матчу Німеччина – Мексика. Другий півфінал буде зіграний сьогодні, 29 червня.

Збірна господарів залишила турнір достроково, поступившись на груповій стадії командам Португалії та Мексики.

Кубок конфедерацій – турнір з участю національних команд, найкращих на своїх континентах, чемпіона світу та збірної країни-організатора. Це змагання ФІФА традиційно проводить за рік до старту чемпіонату світу, щоб перевірити готовність майбутніх господарів до світової першості.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG