У Росії визначився перший фіналіст Кубка конфедерацій з футболу

У столиці російського регіону Татарстан Казані відбувся перший півфінальний поєдинок Кубка конфедерацій з футболу.

Зустріч команд Португалії та Чилі завершилася без забитих м’ячів як в основні 90 хвилин, так і в овертаймі. У серії пенальті голкіпер чилійців Клаудіо Браво парирував усі удари португальців, а польові гравці збірної Чилі тричі вразили ворота суперника – 3:0.

У фіналі, який відбудеться в неділю, 2 липня, чилійці гратимуть із переможцем матчу Німеччина – Мексика. Другий півфінал буде зіграний сьогодні, 29 червня.

Збірна господарів залишила турнір достроково, поступившись на груповій стадії командам Португалії та Мексики.

Кубок конфедерацій – турнір з участю національних команд, найкращих на своїх континентах, чемпіона світу та збірної країни-організатора. Це змагання ФІФА традиційно проводить за рік до старту чемпіонату світу, щоб перевірити готовність майбутніх господарів до світової першості.