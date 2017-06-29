Україна перебирає головування в ОЧЕС

Україна починає головувати в Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), повідомляє у Twitter Міністерство закордонних справ України

«Нашу делегацію очолює перший заступник міністра Вадим Пристайко», – йдеться в повідомленні.

У відомстві процитували заяву Пристайка на засіданні Ради МЗС країн ОЧЕС: «Головування України в ОЧЕС проходитиме під гаслом: «До миру, стабільності та процвітання».

Пристайко також додав, що економічна співпраця в регіоні Чорного моря стала заручником російської агресії.

До Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) зі штаб-квартирою у Стамбулі входять 12 держав Причорномор’я і Південних Балкан.

ОЧЕС була створена в 1992 році для забезпечення економічного розвитку і процвітання в басейні Чорного моря.