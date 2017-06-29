Прокуратура розслідує дії поліції щодо учасників АТО та місцевих жителів на Кіровоградщині

Прокуратура розслідує правомірність застосування працівниками поліції фізичного впливу щодо учасників АТО та жителів села Бережинка Кіровоградського району. Про це повідомила прокуратура області.

Згідно з повідомленням, розпочато розслідування за фактом перевищення повноважень службовими особами Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області, спеціального підрозділу Національної поліції «КОРД» та Національної гвардії України під час забезпечення 27 червня громадського порядку у селі Бережинка Кіровоградського району.

В рамках досудового розслідування встановлено, що працівники поліції та нацгвардійці проводили заходи із забезпечення правопорядку навколо спірного майна агропідприємства в селі Бережинка та виявили на території агропідприємства представників громадської організації «Внутрішній корпус батальйону «Донбас», йдеться у повідомленні.

«В ході з’ясування поліцією мети прибуття та законності дій цих осіб, якими на той момент не було надано будь-яких угод на здійснення охоронної діяльності та підтвердження власних повноважень, підстав перебування їх на території підприємства, виникла сутичка між правоохоронцями та представниками громадської організації. В результаті сутички поліцейськими було застосовано фізичний вплив та спричинено тілесні ушкодження декільком особам», – вказали в прокуратурі.

За фактами заподіяння тілесних ушкоджень призначено судово-медичні експертизи.

Поліція Кіровоградської області 27 червня заявила, коментуючи події навколо аграрного підприємства в Бережинці, що не втручається в майновий конфлікт. «Працівники поліції згідно із законодавством в окремих випадках застосовували спецзасоби», – заявив керівник поліції Кіровоградської області Сергій Кондрашенко.

Як стверджує у Facebook колишній учасник АТО в складі батальйону «Донбас» Євген Шевченко, 27 червня «ветерани війни за незалежність вирішили прийти на допомогу людям і взяли на себе функцію поліції – стали на захист справедливості та букви Закону». Після цього, пише Шевченко, «за особистою командою міністра МВС Авакова у невеличке село Бережинка було стягнуто Національну гвардію з Кривого Рогу та спецпідрозділи поліції з Кропивницького, які без жодних пояснень почали арештовувати та бити ветеранів і селян, які стали на захист своєї землі».

26 червня на Кіровоградщині силовики затримали 31 особу за спробу рейдерського захоплення. Як повідомляє прес-служба поліції, за попередніми даними, група осіб прибула до «території сільгосппідприємства у Кіровоградському районі на мікроавтобусах, змусила вийти з офісного приміщення охоронців, однак захопити будівлю їм не вдалося через супротив місцевих жителів».

За даними поліції, підозрюваних зупинили під час спроби втекти з населеного пункту.