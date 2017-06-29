За минулу добу на Донбасі загинув військовий, четверо поранені – Міноборони

За минулу добу у зоні бойових дій на Донбасі в результаті бойових дій загинув один український військовослужбовець, ще четверо поранені, уточнив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

Він зазначив, що найбільших втрат українські підрозділи зазнали біля населеного пункту Кримське.

У ранковому зведенні штаб АТО повідомляв про троє поранених українських військових на Донбасі.

В угрупованні «ДНР» Збройні сили України звинувачують в обстрілі, внаслідок якого 28 червня в Донецьку загинув цивільний. В угрупованні «ЛНР» повідомляють про дев'ять випадків порушення режиму тиші минулої доби.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.