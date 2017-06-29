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29 Червень 2017, Київ 17:09
Новини | Міжнародні

Саміт G20 фокусуватиметься на темах зміни клімату – Меркель

Анґела Меркель

Канцлер Німеччини Анґела Меркель заявляє, що Паризька кліматична угода стане однією з головних тем обговорення під час саміту «Групи двадцяти» (G20) наступного тижня.

29 червня під час виступу у парламенті Меркель сказала, що очікує обговорення цього питання після того, як президент США Дональд Трамп вирішив зупинити участь Вашингтона у підписаній 2015 року Паризькій угоді.

«ЄС беззастережно підтримує Паризьку угоду, швидко і рішуче її імплементуватиме», – зазначила Меркель, додавши, що ці домовленості не підлягають перегляду.

Як сторона, що прийматиме саміт G20 7-8 липня у Гамбурзі, Анґела Меркель має можливість встановлювати пріоритети зустрічі.

2 червня президент США Дональд Трамп заявив про вихід його країни з Паризької угоди. Він, зокрема, зазначив, що умови, на яких США погодилися на участь в угоді, є невигідними. Лідери ЄС розкритикували це рішення Трампа.

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