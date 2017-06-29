США запровадили санкції проти двох компаній і двох громадян Китаю

США запровадили санкції проти китайської компанії, банку і двох громадян КНР через їхні зв’язки з військовими програмами Північної Кореї.

У повідомленні Міністерства фінансів США зазначається, що банк «Даньдон», який працює на території КНДР, причетний до відмивання грошей для Пхеньяна, а судноплавна компанія Dalian пов’язана з північнокорейськими програмами виробництва зброї масового враження.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин зазначив, що санкції не спрямовані проти уряду Китаю, а спричинені необхідністю посилити тиск на Північну Корею, щоб змусити її відмовитися від ядерної і ракетної програм.

2 червня Китай, найближчий союзник Північної Кореї, заблокував запровадження Радою безпеки ООН нових жорстких санкцій проти Північної Кореї, які пропонували США. Проте Рада безпеки одностайно схвалила внесення до санкційного списку понад десяти осіб і чотирьох організацій, пов'язаних із ядерними і ракетними програмами Північної Кореї.

Організація Об’єднаних Націй заборонила ядерну програму і ракетні випробування, однак Пхеньян заявив, що вони необхідні для протидії агресії США. Від початку року КНДР провела два ядерні випробування і десятки пробних запусків ракет.

Президент США Дональд Трамп у травні назвав Північну Корею «великою проблемою», яку він пообіцяв вирішити.