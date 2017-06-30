До втручання в систему торгів «СЕТАМ» може бути причетний голова виконавчої служби Мін’юсту – «Схеми»

Оточення директора департаменту Державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Дмитра Поліщука може бути причетним до незаконного втручання в роботу системи «СЕТАМ», через яку реалізується конфісковане та арештоване майно – йдеться у сюжеті програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший».

Наразі Національна поліція здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо несанкціонованого втручання в роботу системи «СЕТАМ», яке дало змогу зловмисникам купувати майно на торгах за заниженими цінами. Це призвело до заподіяння шкоди інтересам держави у сумі понад 1,8 мільйона гривень.

Журналістам вдалося отримати доступ до матеріалів справи і дізнатися, хто з високопосадовців насправді може бути причетним до цього.

Учасники торгів, яким за даними слідства вдавалось викуповувати лоти за найнижчою ціною, попри наявність вищих ставок інших учасників, здійснювали вхід у систему «СЕТАМ» з вулиці Великої Васильківської, 13/1, що у Києві. Ця ж адреса фігурує у матеріалах слідства як така, з якої, за версією слідства, вчинявся несанкціонований доступ до системи «СЕТАМ».

Так, за стартову ціну у 400 тисяч гривень громадянин Дмитро Деревенець купив 15 соток землі в елітному селищі Ходосівка під Києвом. На сайтах продажу нерухомості, там землю у півтора-два рази дорожче.

Цю будівлю обслуговує комунальне підприємство «Обрій». Керує ним Олександр Порядін – людина, яка має безпосередній стосунок до голови Державної виконавчої служби Міністерства юстиції Дмитра Поліщука. Саме ця служба передає усе конфісковане й арештоване державою майно на продаж в систему «СЕТАМ». І саме ця служба, наприклад, заздалегідь має інформацію про стартову ціну кожного лоту.

Про зв'язок між цими людьми свідчить також остання декларація Поліщука, згідно з якою, очільник виконавчої служби отримав у 2007 році від Порядіна позику в півмільйона гривен, що за тодішнім курсом дорівнювало 100 тисячам доларів. Крім того, за даними журналістів, Олександр Порядін та Дмитро Поліщук є кумами.

Решта тих, хто став переможцями торгів в результаті несанкціонованого, за версією слідства, доступу до системи «СЕТАМ», – також люди близько до кума голови виконавчої служби, йдеться в сюжеті. Окрім того, що їхня участь у торгах здійснювалась з його робочої адреси, Порядін також їздить на автомобілі «Мерседес», оформленому на одного з переможців торгів.

Слідчі обшукали автомобіль «Мерседес», яким користується Олександр Порядін, і знайшли там не лише копію паспорта його кума – голови виконавчої служби Поліщука, – а й низку внутрішньої документації Міністерства юстиції, оригінали службових записок, робочі листи голови виконавчої служби.

Олександр Порядін відмовився відповідати на запитання журналістів. Дмитро Поліщук теж не захотів спілкуватися – як на тему взаємин з Порядіним, так і про те, як внутрішні документи Міністерства юстиції та виконавчої служби опинилися в автомобілі останнього. «Я можу коментувати і буду коментувати виключно робочі моменти, пов'язані з діяльністю виконавчої служби», – заявив він.

На запит журналістів до прес-служби Міністерства юстиції, департаментом якої є Державна виконавча служба, з проханням прокоментувати вищезазначені факти, надійшла така відповідь: «В Міністерстві юстиції наразі немає підтвердження щодо наявності будь-яких зв'язків між особами, які підозрюються у здійснені спроб несанкціонованого втручання в роботу системи «СЕТАМ», з представниками Державної виконавчої служби Мін'юсту або ДП «СЕТАМ». Проте у разі виявлення такого роду зв'язків в результаті кримінального правопорушення з цього приводу, відповідні кадрові рішення будуть прийняті».

У поліції «Схемам» відмовились коментувати перебіг цього розслідування.

«СЕТАМ» – електронний майданчик, на якому реалізується конфісковане та арештоване майно: від канцелярських товарів або електроніки до автомобілів чи нерухомості. Взяти участь у торгах може будь-хто.