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30 Червень 2017, Київ 15:51
Новини | Події

ДСНС: на Київщині горять торф’яники

Тління торфу на Київщині, архівне фото

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявляють, що на Київщині горять торф’яники.

Як повідомляє прес-служба відомства, пожежа почалася 29 червня поблизу села Волошинівки Баришівського району, виявили загорання торфу на площі 1,2 гектара.

Протягом доби погасили пожежу на площі 0,3 гектара, додають у ДСНС.

Крім того, на Київщині у зоні відчуження на території Луб’янського лісництва 29 червня почалася пожежа. Попередньо причиною займання фахівці називають те, що під час проведення технологічної вирубки лісу для прокладання залізниці зайнялися рештки деревини і лісової підстилки. Це загорання ще ліквідовують.

У ДСНС повідомили, що загальний радіаційний фон по зоні відчуження не перевищує допустимий.

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