Минулого тижня на Донбасі зафіксували шість жертв серед цивільного населення – ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що спостерігачі зафіксували шість жертв серед цивільного населення внаслідок обстрілів на Донбасі.

«Цивільне населення продовжує страждати (через обстріли – ред.). Минулого тижня СММ ОБСЄ підтвердила шість жертв – двоє загиблих і четверо поранених. Серед загиблих – 81-річна жителька Ясинуватої. Вона отримала численні осколкові поранення, через які їй потрібно було ампутувати руку і ногу, і через що вона зрештою померла. Ще однією жертвою стала 19 річна дівчина, вона отримала осколкові поранення, несумісні з життям», – сказав перший заступник голови місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ.

При цьому у ОБСЄ заявляють, що минулого тижня зафіксували на 40% менше обстрілів на Донбасі.

Конфлікт триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей. В ОБСЄ повідомляли, що станом на 30 березня від початку року в зоні бойових дій на Донбасі постраждали 116 цивільних, 21 людина загинула.