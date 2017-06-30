У Киргизстані суд розглядає позови до інформаційного сайту, звинуваченого в образі президента

Суд у Киргизстані проводить чотири окремі засідання у справі незалежного новинного сайту zanoza.kg, обвинуваченого в образі президента Алмазбека Атамбаєва.

Три слухання почалися у Жовтневому районному суді Бішкека 29 червня і були перенесені на наступний день. Четверте засідання має відбутися 30 червня в іншому районному суді столиці Бішкека.

Офіс генерального прокурора Киргизстану раніше цього року подав п’ять скарг за звинуваченням сайту zanoza.kg і журналіста Нарина Аїпа в образі президента у статтях, опублікованих між жовтнем 2015 року і березнем 2017 року.

Аїп заявляє, що обвинувачення є політично мотивованими.

Прокуратура вимагає компенсації моральних збитків у 27 мільйонів киргизьких сомів (392 тисячі доларів) від видання і журналіста.

У березні суди в Киргизстані наказали заморозити банківські рахунки видавця zanoza.kg компанії ProMedia і накласти арешт на квартиру Аїпа у Бішкеку. Крім того, журналісту заборонено виїжджати з країни.

Комітет захисту журналістів, що базується в Нью-Йорку, закликав Киргизстан зняти обвинувачення зі ЗМІ і журналіста.

Раніше цього року Генеральна прокуратура Киргизстану подала позов проти місцевої служби Радіо Свобода після того, як Атамбаєв звинуватив видання у наклепі. Згодом судовий позов був відкликаний на прохання Атамбаєва.