Штаб: на Донбасі поранені двоє українських військових

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі поранені двоє українських військових.

Як повідомляє прес-центр штабу, особливо напруженою ситуація залишається на донецькому напрямку, зокрема у південному і північно-східному передмістях Авдіївки.

За даними штабу, на приморському напрямку підтримувані Росією бойовики чотири рази застосовували зброю проти українських військових біля Гнутового, Широкина, Лебединського і Красногорівки.

На Луганщині, як зазначають у штабі, сьогодні снайпер сепаратистів відкривав вогонь по українських військових біля Новоолександрівки.

В угрупованні «ДНР» заявляють, що українські військові минулої добу 44 рази порушили режим тиші, здійснивши, серед іншого, обстріли по околицях Горлівки, Ясинуватої і Докучаєвська. В угрупованні «ЛНР» про оперативну ситуацію на території, яку вони контролюють, не повідомляють.

Про припинення вогню на Донбасі домовлялися вже неодноразово, востаннє від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Проте обстріли на Донбасі тривають, а сторони звинувачують одна одну в порушенні режиму тиші.