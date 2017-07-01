Україна почала головування в ОЧЕС

Із 1 липня Україна почала головування в Організації чорноморського економічного співробітництва. Заяву про це раніше оприлюднило Міністерство закордонних справ.

У відомстві процитували заяву першого заступника міністра Вадима Пристайка на засіданні Ради МЗС країн ОЧЕС від 29 червня: «Головування України в ОЧЕС проходитиме під гаслом: «До миру, стабільності та процвітання».

Україна перейняла очільництво від Туреччини. Воно триватиме півроку.

До Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) зі штаб-квартирою у Стамбулі входять 12 держав Причорномор’я і Південних Балкан.

ОЧЕС була створена в 1992 році для забезпечення економічного розвитку і процвітання в басейні Чорного моря.