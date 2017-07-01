У Москві відбувся одиночний пікет проти встановлення меморіальної дошки Сталіну у юридичній академії

Аспірант Московської державної юридичної академії Федір Попов провів одиночний пікет проти встановлення меморіальної дошки Сталіну в одному із залів вишу, повідомляє російська служба Радіо Свобода. За словами Попова, він зробив це, щоб показати: не всі студенти, аспіранти та викладачі академії підтримують рішення адміністрації прикрасити таким чином навчальний заклад.

Меморіальна дошка Сталіну з написом «Тут виступав в червні 1924 роки після XIII з'їзду РКП Йосип Віссаріонович Сталін» у юридичній академіїз'явилася приблизно десять днів тому.

Як випливає з напису на дошці, вона була встановлена через чверть століття після виступу Сталіна в будівлі Вищої партійної школи, в грудні 1949 року. Коли її зняли, точно не відомо – ймовірно, це трапилось в 1956 році після розвінчання культу особи вождя на XX з'їзді КПРС. На фотографіях дошки чітко видно: це не копія, а оригінал – тобто всі ці роки вона дбайливо зберігалася у стінах навчального закладу.

У відповідь у мережі почали збір підписівз вимогою демонтувати пам’ятну дошку, оскільки «такі дії завдають непоправної шкоди репутації навчального закладу і можуть сприяти позитивній оцінці дій цього диктатора». А професор Московської державної юридичної академії відомий адвокат Генрі Рєзник не тільки заявив, що Сталін поховав право, але і на знак протесту з політикою юридичної академії вийшов зі складу професорів навчального закладу.