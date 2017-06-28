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28 Червень 2017, Київ 22:55
Політика

«Виховуємо справжніх патріотів»: в одному з вишів Росії встановили меморіальну дошку Сталіну

Відзначення дня народження Йосипа Сталіна на його могилі біля Кремлівської стіни на Червоній площі. Чоловік цілує ікону із зображенням радянського диктатора. Москва, 21 грудня 2015 року

Єлизавета Маєтна

Заклик президента Росії Володимира Путіна «не потрібно надмірно демонізувати Сталіна», який він озвучив під час останньої «прямої лінії», почули у провідному юридичному виші Росії – у Московській державній юридичній академії імені О. Кутафіна. Через це з навчальним закладом вже відмовилися співпрацювати викладачі кафедри конституційного та адміністративного права Вищої школи економіки.

Приблизно тиждень тому на стіні центральної аудиторії там з’явилася мармурова меморіальна дошка з текстом: «17 червня 1924 року в цьому залі виступав Йосип Віссаріонович Сталін про підсумки XIII з’їзду РКП…»

У мережі вже з’явилася петиція з вимогою демонтувати пам’ятну дошку, оскільки «такі дії завдають непоправної шкоди репутації навчального закладу і можуть сприяти позитивній оцінці дій цього диктатора». А професор Московської державної юридичної академії (МДЮА), відомий адвокат Генрі Рєзник не тільки заявив, що Сталін поховав право, але і на знак протесту з політикою юридичної академії вийшов зі складу професорів навчального закладу.

Перше, що зробив більшовицький вождь, – він поховав право. Сталін – це масові позасудові органи і репресії
Генрі Рєзник

«Перше, що зробив більшовицький вождь, – він поховав право. Сталін – це масові позасудові органи і репресії: особливі наради, трійки і двійки, узаконені тортури, ліквідація незалежного суду, презумпції невинуватості і принципу змагальності, депортації цілих народів. Традиції сталінської «соціалістичної законності» досі не можемо подолати. Сталін – це антиправила. І на честь могильника права – головної цінності сучасної цивілізації – пам’ятна дошка встановлюється у храмі юридичної науки. Ні, вибачте, це межа. З числа професорів МДЮА вибуваю», – написав Генрі Резник.

Проблемою для влади повинна стати не демонізація, а відбілювання Сталіна. Загралися нагорі для накачування електорату з фігурою Йосипа Віссаріоновича
Генрі Рєзник

За його словами, самі слова Путіна: «Не потрібно надмірно демонізувати Сталіна», – дещо спантеличують. «Тобто демонізувати, виходить, можна – але не надто, – зауважує Генрі Резник. – Як провести грань між допустимою і неприйнятною демонізацією? Але над роз’ясненнями працювати не треба. Біса не можна демонізувати. На те він і біс. Проблемою для влади повинна стати не демонізація, а відбілювання Сталіна. Загралися нагорі для накачування електорату з фігурою Йосипа Віссаріоновича. Але ж в країні є його спадкоємці – нащадки костоломів і вертухаїв, вони і виховувалися відповідно – в дусі схиляння перед «світочем людства», ненависті до свободи і демократії. І їх чимало».

Резник сказав Радіо Свобода, що не цікавиться думкою своїх колег щодо його рішення покинути МДЮА: «Я строєм не ходжу, і з колегами з жодними я не розмовляв. Вірніше, розмовляв з двома, вони в шоці від того, що з’явилася така меморіальна дошка».

Генрі Рєзник
Генрі Рєзник

У МДЮА Радіо Свобода повідомили, що «меморіальна дошка зі згадуванням про виступ у 1-му залі університету в 1924 році Йосипа Сталіна була встановлена відповідно до постанови Ради міністрів РРФСР від 30 серпня 1960 року №1327 «Про подальше поліпшення справи охорони пам’яток культури в РРФСР».

«Цей нормативний акт зараз діє і прямо передбачає позначення залу як пам’ятника культури місцевого значення, який має охоронятися, – йдеться в офіційній відповіді на запит Радіо Свобода. – Університет імені О. Кутафіна поважає позицію Генрі Марковича Резника, не бажаючи при цьому вступати з ним в полеміку. Вихід ніяк не позначиться на навчальному процесі, оскільки він мав 0,1 ставки професора».

Професор Микола Артьомов, голова профспілки працівників, студентів і аспірантів Московського державного юридичного університету імені О. Кутафіна, сказав Радіо Свобода, що про встановлення меморіальної дошки Сталіну знав заздалегідь, але, як і інші викладачі, «негативної думки її не вішати ні в кого не було».

Що стосується безпосередньо дошки, чому б її не повісити? У нас дуже багато людей досі вважають, що при Сталіні було все значно краще, чесніше, правильніше
Микола Артьомов

– Я про це знав. І я дотримуюся думки нашого президента, що були часи – були вожді. І щодо всіх злодіянь, які відбувалися в той час, все це приписується Йосипу Віссаріоновичу, але це спірно, про це й історики говорять. Що стосується безпосередньо дошки, чому б її не повісити? Так, у нас був керівник країни – Йосип Віссаріонович Сталін, так, він був довгий час. Так, наш народ пов’язував перемогу у Великій вітчизняній війні з його іменем. І так, у нас дуже багато людей, які досі вважають, що при Сталіні було все значно краще, чесніше, правильніше. До кінця цих позицій я не поділяю, я вважаю, що було і біле, і чорне, змішувати не треба. Але історичний факт в тому, що в цьому залі він виступав, і нехай молоді люди, наші студенти, про це знають. Раніше в нашому будинку була Вища партійна школа, Сталін приїхав і виступив. А що, ви думаєте, можна з пам’яті людей взагалі прибрати ім’я Йосипа Віссаріоновича Сталіна? Воно все одно в якомусь світлі буде присутнє серед нашого народу. Хтось буде відгукуватися вкрай негативно про нього, хтось навпаки. Я вважаю, що час покаже, все розставить по полицях. Зараз багато цікавих речей теж з’ясовуються щодо того, що приписують Сталіну, а що було насправді. Я думаю, що й надалі багато цікавих фактів спливе».

Ось так ми виховуємо наших дітей. І, до речі, ми виховуємо справжніх патріотів. А справжній патріот – це та людина, яка знає історію своєї країни, яка зважила всі історичні факти і сформувала свою думку, зокрема і про суспільство, в якому живе. У будь-якому разі, наш професорсько-викладацький склад саме цим і займається, і ми бачимо дуже хороші результати.

– І всім викладачам ідея з меморіальною дошкою сподобалася? Навіть тим, чиї родичі постраждали від сталінських репресій?

Так, є у нас викладачі, родичі яких були репресовані в той період, ну і що, це теж нагадування про це, про ті роки
Микола Арьомов

– Дуже багато викладачів знали про цю дошку, і я не бачив негативної думки ні у кого, щоб її не вішати. Так, є у нас викладачі, родичі яких були репресовані в той період, ну і що, це теж нагадування про це, про ті роки. І нехай вони розкажуть студентам, що була і така правда. Ми ж цього теж не приховуємо. І я вважаю, це теж добре – зайвий раз нагадати про те, що відбувалися такі речі. Дошка дала поштовх, можливо, до обговорення деяких питань, хоча я і не вважаю їх актуальними на сьогоднішній день. Уже стільки говорили про це, що мені здається, що будь-який учень 8-го класу церковно-приходської школи про все знає і сформував свою думку.

– Ну ось Генрі Резник вважає, що в стінах академії такої дошки бути не повинно, і залишає МДЮА...

– Я не хочу вступати з Генрі Марковичем в полеміку, тим більше заочно. Це його особиста думка, він її висловив, я висловлюю свою особисту думку, як доктор, професор університету, який відпрацював все своє життя. Це його рішення.

Монумент пам’яті жертв політичних репресій періоду СРСР. Бєлгород, 1 жовтеня 2016 року
Монумент пам’яті жертв політичних репресій періоду СРСР. Бєлгород, 1 жовтеня 2016 року

Петицію із закликом демонтувати меморіальну дошку Сталіну підписали вже близько двох тисяч осіб, багато з яких – випускники МДЮА. Олексій Крайнюк, випускник академії 1998 року, вважає, що «пам’ятна дошка ганьбить стіни навчального закладу (як вона ганьбила б стіни будь-якого іншого навчального закладу)». «Висловлюю свою згоду з позиціями, висловленими Генрі Резником та ініціатором петиції», – додає він.

Мені огидна ідея про відновлення пам’ятної дошки, пов’язаної з ім’ям людожера
Олександр Бородін

«Як випускнику МДЮА 1997 року, мені огидна ідея про відновлення пам’ятної дошки, пов’язаної з ім’ям людожера», – пише москвич Олександр Бородін.

Припиніть повзучу сталінізацію
Олексій Юстинов

«Я сподіваюся, розум все ж таки переможе і цю конструкцію, яка не має жодного стосунку до МДЮА, демонтують», – сказав Радіо Свобода ще один випускник юридичної академії Іван Тертичний, який бачив дошку Сталіну на власні очі.

«Припиніть повзучу сталінізацію, – вимагає Олексій Юстинов. – Скоро ця кількість перейде в нову якість, і тоді привіт новий 37-й».

Меморіальний комплекс пам'яті жертв політичних репресій періоду СРСР. Карелія, Сандармох, вересень 2016 року
Меморіальний комплекс пам'яті жертв політичних репресій періоду СРСР. Карелія, Сандармох, вересень 2016 року

Про те, що все більше росіян симпатизують Сталіну і навіть ставлять його на перше місце серед «видатних людей», стало відомо з останнього опитування «Левада-центру». Цікаво, що у 1989 році, коли проводилося перше аналогічне опитування на цю ж тему, перше місце Сталіну дали лише 12 відсотків опитаних, абсолютним же лідером тоді був Володимир Ленін із 75 відсотками голосів.

Матеріал повністю – на сайті Російської редакції Радіо Свобода

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