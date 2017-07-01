МВС оновив іспит на водійські права і обіцяє відеофіксацію практичної частини – Криклій

Іспит на отримання посвідчення водія з 1 липня українці складатимуть за новими запитаннями, написав у Facebook керівник головного сервісного центру МВС Владислав Криклій.

«Відтепер все прозоро і зрозуміло, усі питання відповідають категорії, на яку ви будете складати, відсутня невідповідність питань або низька якість зображення на ілюстративних матеріалах, тести актуалізовані відповідно до сучасної ситуації на дорогах. Питання на тести пройшли вперше в Україні відкрите он-лайн обговорення. І, головне, вперше всі тести можна пройти на сайті Головного сервісного центру МВС та перевірити власні знання», – зазначив він.

Окрім того, за словами Криклія, цього року планується фото- та відеофіксацію як теоретичної, так і практичної частини іспиту.

З 9 лютого цього року у всіх територіальних сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ України можна отримати міжнародне посвідчення водія.

Зазначається, що міжнародне посвідчення водія – це нова послуга сервісних центрів МВС, яка ніколи раніше не була доступна в МРЕВ, завдяки цьому документу розширюється перелік країн, де українці зможуть користуватися транспортними засобами.

У центрі уточнюють, що міжнародне посвідчення водія дозволить керувати транспортними засобами на території тих країн, які приєдналися до Женевської Конвенції про дорожній рух 1949 року.

В той час як національний документ давав можливість користуватися ним лише на території країн-підписантів Віденської конвенції про дорожній рух 1968 року. Зокрема з міжнародним посвідченням водія українці зможуть керувати транспортними засобами в Австралії, США, Ісландії, Японії та інших країнах.

Міжнародне посвідчення водія видається у сервісних центрах МВС без складання іспитів на підставі національного посвідчення водія, терміном дії на 3 роки. Вартість послуги становитиме близько 34 гривень